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Артем Кузелев

Кампания группы Kering против насилия

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  • 20 Ноября 201722:15

Креативные директора нескольких домов моды и другие знаменитости модной индустрии снялись в социальном проекте холдинга Kering.

Новая социальная инициатива – благотворительный проект Kering Foundation и фонда Her. Амбассадорами ежегодный кампании против насилия над женщинами White Ribbon For Women на этот раз стали Алессандро Микеле, Стелла Маккартни, Кристофер Кейн, Джозеф Альтузарра, Деннис Чан и Сальма Хайек. Цель проекта – повысить осведомленность о проблеме насилия, которому подвергается каждая третья женщина в мире.

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