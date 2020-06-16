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Канье Уэст (Kanye West) (36)
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Артем Кузелев

Канье Уэст намерен запустить собственную линию косметики

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  • 16 Июня 202022:02
Сюжеты: Канье Уэст (Kanye West), Косметика и парфюмерия

Известно, что музыкант уже подал заявку на регистрацию товарного знака Yeezy для косметической линии.

На данный момент известно, что под брендом Yeezy Канье Уэст намерен выпускать самые разные косметические средства – от декоративной косметики до ароматерапевтических продуктов. При этом пока что официально не сообщается, когда линия будет запущена, а продукция появится в продаже.

 
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