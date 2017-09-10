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Артем Кузелев

Канье Уэст неожиданно выбыл из расписания нью-йоркской Недели

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  • 10 Сентября 201711:59
Сюжеты: Канье Уэст (Kanye West)

За несколько дней до презентации новой коллекции марка Yeezy сообщила, что откладывает шоу.

Показ весенне-летней коллекции Yeezy Season 6 было запланировано на 6 сентября. Однако на днях издание Business of Fashion опубликовало новость о том, что бренд Канье Уэста в этот раз пропустит Неделю моды в Нью-Йорке. О причинах такого неожиданного решения ничего не сообщается, представители марки тоже не дают никаких комментариев. Инсайдеры ситуации говорят, что презентация все же состоится, но в каком формате, где и когда – остается загадкой.

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