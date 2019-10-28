Канье Уэст заявил, что хочет работать в Louis Vuitton

По мнению рэпера, он мог бы возглавить мужское направление парижского дома моды.

В недавнем интервью Канье Уэст заявил Зейну Лоу, что уверен в том, что кресло креативного директора мужской линейки Louis Vuitton должно принадлежать ему. При этом рэпер подчеркнул, что с уважением относится к работе своего коллеги и приятеля Вирджила Абло. Ранее они даже работали вместе над костюмами для шоу Канье и линейкой мерча. «Мы игроки одного поля, но Вирджилу удалось забрать победное очко», – добавил в интервью Уэст.