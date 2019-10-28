Вход
ADV



Интересно
Канье Уэст (Kanye West) (35)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Канье Уэст заявил, что хочет работать в Louis Vuitton

  • 57
  • 0
  • 28 Октября 201921:43
Сюжеты: Канье Уэст (Kanye West), Louis Vuitton

По мнению рэпера, он мог бы возглавить мужское направление парижского дома моды.

В недавнем интервью Канье Уэст заявил Зейну Лоу, что уверен в том, что кресло креативного директора мужской линейки Louis Vuitton должно принадлежать ему. При этом рэпер подчеркнул, что с уважением относится к работе своего коллеги и приятеля Вирджила Абло. Ранее они даже работали вместе над костюмами для шоу Канье и линейкой мерча. «Мы игроки одного поля, но Вирджилу удалось забрать победное очко», – добавил в интервью Уэст.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru