Канье Уэста троллят за бесталанность

Пользователи сети назвали знаменитость бездарным дизайнером. И есть за что.

Если ранее одежда и обувь, которую выпускает марка Канье Уэста Yeezy практически не критиковались, то на днях дизайнер и музыкант подвергся жесткому троллингу в сети. Пользователи Twiter высмеяли наброски будущих кроссовок, которыми звезда поспешила похвастать. Канье представил свое видение новых моделей Yeezy Boost 700 Wave Runner, Yeezy Boost 350 и Yeezy 500, которые должны появиться в продаже в 2019 году, но выполнены они были довольно бесталанно. Рисунки Уэста тут же назвали детскими и даже переспросили, не рисовала ил их его дочь Норт. Кто-то и вовсе назвал кроссовки фигурными коньками.