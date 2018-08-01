Вход
ADV
Интересно
Канье Уэст (Kanye West) (32)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Канье Уэста троллят за бесталанность

  • 111
  • 0
  • 01 Августа 201810:46
Сюжеты: Канье Уэст (Kanye West)

Пользователи сети назвали знаменитость бездарным дизайнером. И есть за что.

Если ранее одежда и обувь, которую выпускает марка Канье Уэста Yeezy практически не критиковались, то на днях дизайнер и музыкант подвергся жесткому троллингу в сети. Пользователи Twiter высмеяли наброски будущих кроссовок, которыми звезда поспешила похвастать. Канье представил свое видение новых моделей Yeezy Boost 700 Wave Runner, Yeezy Boost 350 и Yeezy 500, которые должны появиться в продаже в 2019 году, но выполнены они были довольно бесталанно. Рисунки Уэста тут же назвали детскими и даже переспросили, не рисовала ил их его дочь Норт. Кто-то и вовсе назвал кроссовки фигурными коньками.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru