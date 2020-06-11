Канал Netflix закрыл шоу Next in Fashion с Алексой Чанг

После единственного сезона руководство стримингового сервиса отказалось от производства реалити-шоу для дизайнеров.

Журнал Variety сообщил, что шоу Next in Fashion с Алексей Чанг и Тэном Франсом в качестве ведущих закрыто после первого сезона. Комментируя новость Франс сообщил: «Это шоу одного сезона, мы не знаем, что будет с ним в будущем. Но, честно говоря, это был один из самых достойных проектов, над которым я когда-либо работал. Я очень люблю шоу и Алексу. Теперь мое внимание, безусловно, сосредоточено на Queer Eye и его развитии».