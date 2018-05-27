Пространство на крыше Дворца фестивалей встречало именитых гостей звуками живой музыкой — выступлением певицы и композитора Керен Анн, которое задало нужное настроение на весь срок проведения Каннского кинофестиваля. Ценители вина, знаменитости и известные представители мира кино были очарованы ее голосом.

Коктейль по случаю открытия стал первой вечеринкой из серии The Sunset Aperitifs, которые объединены темой музыки из кино на протяжении всего кинофестиваля. Событие прошло при участии мадам Камиль Серей де Ротшильд и Вероник Омброекс, исполнительного директора компании Baron Philippe de Rothschild SA.

ВСТРЕЧА С КРИСТОФЕРОМ НОЛАНОМ В ЧЕСТЬ СТЭНЛИ КУБРИКА В MOUTON CADET BAR

12 мая в пространстве Mouton Cadet Wine Bar состоялась встреча с британским режиссером Кристофером Ноланом по случаю 50-летия культовой картины Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Памятную дату пришли отпраздновать актер Кейр Дуллеа, игравший в фильме астронавта Дэвида Боумена, дочь Кубрика Катарина и немецкий кинопродюсер Ян Харлан, который был близким другом семьи.

Поклонник Кубрика и знаток его творчества, Кристофер Нолан совместно со студиями Warner Bros. работал над восстановлением «Одиссеи». Результатом их труда стал фильм в высококачественной версии 4K в формате 70 мм, который был показан на мировой премьере в Каннах 13 мая.

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ STAR WARS И РЕЖИССЕР ТОМ ХОВАРД

15 мая семейная компания барона Филиппа де Ротшильда принимала в Mouton Cadet Wine Bar на ланч весь актерский состав картины «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» — одного из самых ожидаемых фильмов года.

Обладатель двух «Оскаров» и режиссер новой истории из киносаги Star Wars Том Ховард вместе с Дональдом Гловером, Фиби Уоллер-Бридж, Тэнди Ньютон, Полом Беттани и Йонасом Суотами погрузились в атмосферу l'art de vivre на крыше Дворца фестивалей, и насладились видом на Каннский залив с террасы.

Здесь их ждал сюрприз: Тома Песке, французский астронавт и большой поклонник «Звездных войн», решил присоединиться к членам съемочной команды на этом мероприятии и пообщаться с ними перед премьерой.

СПАЙК ЛИ С КОМАНДОЙ ПРЕДСТАВИЛИ ФИЛЬМ BLACKKKLANSMAN

Пока вся каннская публика была погружена в разговоры о громкой премьере фильма BlacKkKlansman — одного из претендентов на главную награду, его режиссер, Спайк Ли, решил провести время в умиротворенной, камерной обстановке Mouton Cadet Wine Bar на крыше Дворца фестивалей и полюбоваться видом на Каннский залив.

Спустя 27 лет после того, как его картина «Тропическая лихорадка» (1991) была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь», Спайк Ли вернулся в Канны. Вместе с ним на Лазурном берегу — актерский состав BlacKkKlansman, в который вошли Джон Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер, Лора Харриер и Тофер Грейс. Все они собрались в Mouton Cadet Wine Bar, чтобы пообщаться с прессой.

По иронии судьбы, так совпало, что те же 27 лет назад семейная компания барона Филиппа де Ротшильда приобрела статус официального винного партнера Каннского кинофестиваля.

Приз Жюри закрыл программу Каннского кинофестиваля 2018

В этом году председателем жюри стала Австралийская актриса Кейт Бланшет. В его состав вошли: российский режиссер Андрей Звягинцев, французская актриса Леа Сейду, американская актриса Кристен Стюарт, канадский режиссер Дени Вильнев, американский режиссер Ава ДюВерней, французский режиссер Робер Гедигян, певица из Бурунди Хаджа Нин и китайский актер Чан Чэнь. После награждения жюри собрались в непринужденной обстановке Mouton Cadet Wine Bar, чтобы отдохнуть в атмосфере l’art de vivre.

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