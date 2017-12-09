Капсульная киноколлекция Christian Louboutin

Знаменитый французский обувщик посвятил несколько новых моделей выходу новой части космической саги «Звездные войны».

Выход на большой экран фильма «Звездные войны: Последний джедай» будоражит умы не только поклонников космической саги, но и модных дизайнеров. К компании модельеров-синефилов присоединился обувщик Кристиан Лубутен, выпустивший совместно с компанией Disney небольшую киноколлекцию. Капсулу составили четыре пары изящных туфель, каждая из которых посвящена одному из главных женских персонажей картины: Рэй, Эмилин Холдо, Фазме и Роуз Тико.

До 20 декабря каждая из моделей, украшенная автографами самого Лубутена и актрисы, исполняющей соответствующую роль в фильме, будет представлена на благотворительном аукционе. Вырученные за капсулу средства будут переведены на счет фонда Starlight Children’s Foundation. Коллекция стала уже третьим примером сотрудничества брендов Christian Louboutin и Disney: ранее Лубутен создавал лимитированные изданий к премьерам «Золушки» и «Малефисенты».