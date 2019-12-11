Капсульная коллекция BLACK FASHION COLLECTION осень/зима 2019 от бренда Marc O'Polo

MARC O’POLO представляет лимитированную коллекцию Black Fashion Collection, олицетворяющую сдержанность и универсальность черного цвета, эстетика которого позволяет сочетать каждое изделие коллекции с любимыми аксессуарами.

Черного много не бывает!

Black Fashion Collection - это лаконичный, современный, вдохновленный спортом стиль для повседневной жизни. Главный фокус коллекции – высококачественный трикотаж, что отражает ДНК бренда MARC O’POLO, отвечая принципам Естественности, Качества, Инновационности, Индивидуальности и Простоты.

Женская коллекция

Молнии, спортивные разрезы и накладные карманы подчеркивают женственный и минималистичный образ. Современные силуэты сочетаются легко и непринужденно. Трикотажные модели отличаются фактурной вязкой в полоску, вставками из ткани, соединением глянцевой и матовой пряжи. Актуальное сочетание вертикальных и горизонтальных линий дополняется шнурками, манжетами с резинкой и металлической фурнитурой. Для женщин доступны девять моделей с современными утилитарными элементами.

Мужская коллекция

Актуальные и спортивные: девять моделей для мужчин. Здесь также основное внимание уделяется вязаному трикотажу. Крупная вязка и необычное соединение с нейлоном придают моделям спортивный вид. Элегантный джерси с интересными принтами и новые силуэты брюк.