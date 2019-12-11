Вход
ADV



Интересно
Осень-зима 2019-20 (94)
Все сюжеты
all_about_parties

Капсульная коллекция BLACK FASHION COLLECTION осень/зима 2019 от бренда Marc O'Polo

  • 202
  • 0
  • 11 Декабря 201910:25
Сюжеты: Осень-зима 2019-20

MARC O’POLO представляет лимитированную коллекцию Black Fashion Collection, олицетворяющую сдержанность и универсальность черного цвета, эстетика которого позволяет  сочетать каждое изделие коллекции с любимыми аксессуарами. 

Черного много не бывает!

Black Fashion Collection -  это лаконичный, современный, вдохновленный спортом стиль для повседневной жизни.  Главный фокус коллекции – высококачественный трикотаж, что отражает ДНК бренда MARC O’POLO, отвечая принципам Естественности, Качества, Инновационности, Индивидуальности и Простоты.

Женская коллекция

Молнии, спортивные разрезы и накладные карманы подчеркивают женственный и минималистичный образ. Современные силуэты сочетаются легко и непринужденно. Трикотажные модели отличаются фактурной вязкой в полоску, вставками из ткани, соединением глянцевой и матовой пряжи. Актуальное сочетание вертикальных и горизонтальных линий дополняется шнурками, манжетами с резинкой и металлической фурнитурой. Для женщин доступны девять моделей с современными утилитарными элементами.

Мужская коллекция

Актуальные и спортивные: девять моделей для мужчин. Здесь также основное внимание уделяется вязаному трикотажу. Крупная вязка и необычное соединение с нейлоном придают моделям спортивный вид. Элегантный джерси с интересными принтами и новые силуэты брюк.  

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru