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Элиза М

Капсульная коллекция бренда LN Family

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  • 20 Марта 201919:17

Основой для капсулы стали женственные силуэты и авторские флористические принты, а все вещи выполнены из натуральных тканей.  Россыпи небольших соцветий или одиночные цветы украшают легкие платья и джинсовые юбки. Коллекция включает платья насыщенных цветов, неоновую водолазку и удобные комбинезоны. Капсула дополнена аксессуаром с фирменным принтом.

 
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