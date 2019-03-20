Капсульная коллекция бренда LN Family

Основой для капсулы стали женственные силуэты и авторские флористические принты, а все вещи выполнены из натуральных тканей. Россыпи небольших соцветий или одиночные цветы украшают легкие платья и джинсовые юбки. Коллекция включает платья насыщенных цветов, неоновую водолазку и удобные комбинезоны. Капсула дополнена аксессуаром с фирменным принтом.