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Артем Кузелев

Капсульная коллекция Burberry Beasts

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  • 06 Июля 201715:49
Сюжеты: BURBERRY

Британский дом моды выпустил смешанную коллекцию, вдохновленную иллюстрациями их старинных английских манускриптов.

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  • Фрагменты коллекции Burberry Beasts

Начиная с этого месяца в фирменных магазинах и на сайте Burberry можно приобрести одежду и аксессуары из новой капсульной коллекции. Под брендом Beasts представлены предметы мужской, женской и детской линий, украшенные замысловатыми узорами. Аппликации, вышивки и принты вдохновлены иллюстрациями из древних английских манускриптов, изображающими вымышленных птиц, животных и растения. В линию аксессуаров вошли сумки, портмоне, брелоки, галстуки, платки, шарфы и обувь.

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