Капсульная коллекция Burberry Beasts

Британский дом моды выпустил смешанную коллекцию, вдохновленную иллюстрациями их старинных английских манускриптов.

1 / 33 Фрагменты коллекции Burberry Beasts

































































Начиная с этого месяца в фирменных магазинах и на сайте Burberry можно приобрести одежду и аксессуары из новой капсульной коллекции. Под брендом Beasts представлены предметы мужской, женской и детской линий, украшенные замысловатыми узорами. Аппликации, вышивки и принты вдохновлены иллюстрациями из древних английских манускриптов, изображающими вымышленных птиц, животных и растения. В линию аксессуаров вошли сумки, портмоне, брелоки, галстуки, платки, шарфы и обувь.