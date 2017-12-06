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Артем Кузелев

Капсульная коллекция формы таксистов от Helmut Lang

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  • 06 Декабря 201711:37
Сюжеты: Helmut Lang

Дом моды, переживающий период возрождения и ребрендинга, выпустил коллекцию одежды, адресованную нью-йоркским таксистам.

Новая коллекция и промосъемка стали данью уважения оригинальной рекламной кампании марки 1998 года. Реанимированный Изабеллой Берли и Шейном Оливером бренд вспоминает о своих новаторских начинаниях. Обратившись к архивам, новые управляющие марки вспомнили о культовой рекламе Helmut Lang в желтых тонах и о слогане «Impress Your Parents, Wear Helmut Lang».

Модельный ряд был обновлен и представлен в виде очередной капсульной коллекции. Главными героями на съемках лукбука стали трое обычных водителей такси из Нью-Йорка.

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