Капсульная коллекция формы таксистов от Helmut Lang

Дом моды, переживающий период возрождения и ребрендинга, выпустил коллекцию одежды, адресованную нью-йоркским таксистам.

Новая коллекция и промосъемка стали данью уважения оригинальной рекламной кампании марки 1998 года. Реанимированный Изабеллой Берли и Шейном Оливером бренд вспоминает о своих новаторских начинаниях. Обратившись к архивам, новые управляющие марки вспомнили о культовой рекламе Helmut Lang в желтых тонах и о слогане «Impress Your Parents, Wear Helmut Lang».

Модельный ряд был обновлен и представлен в виде очередной капсульной коллекции. Главными героями на съемках лукбука стали трое обычных водителей такси из Нью-Йорка.