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Артем Кузелев

Капсульная коллекция Gucci для Harrods

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  • 09 Августа 201701:40
Сюжеты: Gucci, Harrods

В знаменитом лондонском универмаге стартовали продажи эксклюзивной коллекции итальянского дома моды.

Теперь в Harrods можно приобрести предметы эксклюзивной коллекции Gucci. Креативный директор марки разработал капсулу, в которую вошли одежда, обувь и аксессуары, однако это не единственный приятный аспект новости. Алессандро Микеле также предоставил клиентам услугу «сделай сам», когда покупатели могут на свой вкус стилизовать и персонифицировать предметы коллекции. В основе дизайна дополнительных декоративных элементов иллюстрации художника Алекса Мерри.

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