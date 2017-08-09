Капсульная коллекция Gucci для Harrods

В знаменитом лондонском универмаге стартовали продажи эксклюзивной коллекции итальянского дома моды.

Теперь в Harrods можно приобрести предметы эксклюзивной коллекции Gucci. Креативный директор марки разработал капсулу, в которую вошли одежда, обувь и аксессуары, однако это не единственный приятный аспект новости. Алессандро Микеле также предоставил клиентам услугу «сделай сам», когда покупатели могут на свой вкус стилизовать и персонифицировать предметы коллекции. В основе дизайна дополнительных декоративных элементов иллюстрации художника Алекса Мерри.