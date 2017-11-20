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Екатерина Жукова

Капсульная коллекция "I WANT IT" от KIABI

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  • 20 Ноября 201711:50

Ноябрьская капсульная линейка одежды KIABI  «I WANT IT» впечатляет разнообразием стилей. В этом месяце в коллекции вы найдете одежду на любой случай жизни. Выберите блузу на одно плечо и широкие брюки для вечерних расслабляющих прогулок или похода в кино в выходной день. Для более вечернего мероприятия наденьте черное платье, но с необычными вырезами на спине. А для учебы или работы купите классический образ – белую рубашку с необычным воротником и черные джинсы с эффектом потертости. В качестве обуви присмотритесь к полусапогам с заклепками на низком ходу, в них вы будете чувствовать себя комфортно и стильно.

Капсульную коллекцию «I WANT IT» вы сможете купить во всех магазинах KIABI и на сайте kiabi.ru

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