Капсульная коллекция "I WANT IT" от KIABI

Ноябрьская капсульная линейка одежды KIABI «I WANT IT» впечатляет разнообразием стилей. В этом месяце в коллекции вы найдете одежду на любой случай жизни. Выберите блузу на одно плечо и широкие брюки для вечерних расслабляющих прогулок или похода в кино в выходной день. Для более вечернего мероприятия наденьте черное платье, но с необычными вырезами на спине. А для учебы или работы купите классический образ – белую рубашку с необычным воротником и черные джинсы с эффектом потертости. В качестве обуви присмотритесь к полусапогам с заклепками на низком ходу, в них вы будете чувствовать себя комфортно и стильно.

Капсульную коллекцию «I WANT IT» вы сможете купить во всех магазинах KIABI и на сайте kiabi.ru