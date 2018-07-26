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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (256)
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Артем Кузелев

Капсульная коллекция Karl in Space. Осень, 2018

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  • 26 Июля 201811:48
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Осень-зима 2018-19

Марка Karl Lagerfeld представила недавно новую коллекцию, посвященную теме космоса.

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  • Karl in Space. Осень, 2018

На этот раз немецкий дизайнер вдохновляется бесконечными просторами космоса и представляет свой логотип на фоне планет и других объектов Вселенной. Модельный ряд коллекции основан на спортивном стиле и высококлассном трикотаже. Карл украсил вещи графическими принтами, а также изображениями своей любимой Шупетт, осваивающей звездное небо. Лагерфельд также использовал блестящий вариант ткани букле, созданной специально для этой капсулы. Дополняют образы яркие и выразительные аксессуары. Все вещи уже в продаже.

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