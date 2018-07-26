Капсульная коллекция Karl in Space. Осень, 2018

Марка Karl Lagerfeld представила недавно новую коллекцию, посвященную теме космоса.

1 / 5 Karl in Space. Осень, 2018









На этот раз немецкий дизайнер вдохновляется бесконечными просторами космоса и представляет свой логотип на фоне планет и других объектов Вселенной. Модельный ряд коллекции основан на спортивном стиле и высококлассном трикотаже. Карл украсил вещи графическими принтами, а также изображениями своей любимой Шупетт, осваивающей звездное небо. Лагерфельд также использовал блестящий вариант ткани букле, созданной специально для этой капсулы. Дополняют образы яркие и выразительные аксессуары. Все вещи уже в продаже.