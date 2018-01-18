Капсульная коллекция от Кайи Гербер и Карла Лагерфельда

Юная модель и легендарный дизайнер объявили о скором выпуске капсульной коллекции для бренда Karl Lagerfeld.

В считанные месяцы покорившая модную индустрию Кайя Гербер в скором времени предстанет в новом качестве. Девушка станет приглашенным дизайнером новой капсульной коллекции собственной марки Карла Лагерфельда. Капсулу, кроме предметов одежды, составят несколько моделей обуви, аксессуары и бижутерия. В продаже коллекция появится в сентябре и будет представлена как в фирменных магазинах Karl Lagerfeld, так и на официальном сайте марки.