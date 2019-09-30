Капсульная коллекция Puma Tyakasha в Street Beat

В сети кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая капсульная коллекция немецкого бренда PUMA Tyakasha.

Главной темой коллаборации PUMA и шанхайского лейбла TYAKASHA стало космическое пиратство. Герои проекта, конечно же, тоже космические. Это капитан AKA, старший помощник Green, Handsome Boy, ORING и Rabbit-Dragon. Всех этих персонажей вы можете найти на кроссовках, а также худи, брюках и аксессуарах.

Коллекция доступна онлайн и в магазинах сети.