Капсульную коллекцию MOSCOW/2018 анонсирует бренд CHRISTINA SHULYEVA

Этим летом спорт, как фестиваль, выходит со стадиона на улицы города, заполняет главные полосы газет и обложки глянцевых журналов. И, конечно, девушки - главная визуальная поддержка этого праздника.

Пока мужчины спорят о футболе, делают ставки на любимую команду, девушки обновляют летний гардероб, чтобы выступить в авангарде моды в качестве символа победы, приза, который сам выбирает своего чемпиона.

Бренд женской одежды CHRISTINA SHULYEVA принимает вызов и представляет капсульную коллекцию MOSCOW/2018. Несмотря на то, что коллекция лимитированная, в ней две линейки – первая Sport Chic, и вторая, пока хранящаяся в секрете – Resort.

Итак, Sport Chic. Здесь присутствуют нетривиальные футболки с двусторонней лицевой горловиной, которые можно носить как круглым вырезом вперёд, так и V-образным.

Свобода выбора подчёркивается вышитыми надписями на плече и на боку. Шагая в ногу с трендами, бренд патриотично использует в надписях кириллицу, а именно - оригинальный почерк дизайнера. Крутится мир, крутится мяч, крутится футболка! Миниатюрные топы из хлопка застегиваются на кнопки сбоку – для удобства переодевания. А переодеться можно, например, в короткое платье-трапецию на бретелях. Модель платья представлена в вариантах из хлопка и из глянцевого жаккарда в поперечную полоску.

Атласные брюки-палаццо в пол – струящиеся, загадочные, как результаты Чемпионата. Чем выше каблук – тем выигрышнее смотрятся эти брюки. Кроме того, стройность ног особо подчеркнут мини-юбки с ассиметричным запахом и шелковые шорты-боксеры на резинке. Нельзя не рассказать о худи из дымно-матовой органзы. Прозрачное и невесомое, оно придаст таинственность образу, если надеть капюшон. Отличный выбор для вечернего выхода! При этом, в таком худи, в комплекте с любимыми джинсами, вполне уместно отправиться гулять с друзьями. Бренд CHRISTINA SHULYEVA выступает за универсальность в одежде.

Остается добавить, что все элементы коллекции «МОСКВА» отлично сочетаются между собой, абсолютно не стесняют свободу движений и притягивают восхищенные взгляды. Подводим итоги матча: 1:0 в пользу стиля.