Капсула Emilio Pucci, посвященная 11 городам мира

Итальянский дом моды выпустил капсульную коллекцию слипонов и кедов Sneakers of the World.

Новый проект итальянской марки посвящен 11 крупным городам мира, в числе которых значится и Москва. Лимитированная коллекция уже доступна для покупки в фирменных магазинах дома, а также на его официальном сайте. Всего в капсулу вошло 11 пар, выполненных в разных цветовых вариантах и украшенных вышивкой с названием города. В центре внимания дизайнеров оказались Москва, Майами, Милан, Сеул, Флоренция, Рим, Париж, Лондон, Дубай, Гонконг и Нью-Йорк. Цена одной пары составляет 440 евро.