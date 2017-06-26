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Артем Кузелев

Капсула Emilio Pucci, посвященная 11 городам мира

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  • 26 Июня 201711:42
Сюжеты: Emilio Pucci

Итальянский дом моды выпустил капсульную коллекцию слипонов и кедов Sneakers of the World.

Новый проект итальянской марки посвящен 11 крупным городам мира, в числе которых значится и Москва. Лимитированная коллекция уже доступна для покупки в фирменных магазинах дома, а также на его официальном сайте. Всего в капсулу вошло 11 пар, выполненных в разных цветовых вариантах и украшенных вышивкой с названием города. В центре внимания дизайнеров оказались Москва, Майами, Милан, Сеул, Флоренция, Рим, Париж, Лондон, Дубай, Гонконг и Нью-Йорк. Цена одной пары составляет 440 евро.

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