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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (255)
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Артем Кузелев

Капсула Karl Stripes уже в продаже

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  • 16 Мая 201802:48
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Сегодня стартуют продажи межсезонной капсульной коллекции Карла Лагерфельда.

На днях Карл Лагефрельд представил лукбук межсезонной коллекции своей линейки Karl Stripes. По традиции модели украшены принтом полоской в самых разных интерпретациях. Повседневные модели имеются в капсуле в широком размерном ряду и отшиваются из трикотажа и шелка. Также в коллекцию, которая с сегодняшнего дня появится в бутиках Karl Lagerfeld, вошли аксессуары, сумки, чехлы и головные уборы.

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