Капсула Karl Stripes уже в продаже

Сегодня стартуют продажи межсезонной капсульной коллекции Карла Лагерфельда.

На днях Карл Лагефрельд представил лукбук межсезонной коллекции своей линейки Karl Stripes. По традиции модели украшены принтом полоской в самых разных интерпретациях. Повседневные модели имеются в капсуле в широком размерном ряду и отшиваются из трикотажа и шелка. Также в коллекцию, которая с сегодняшнего дня появится в бутиках Karl Lagerfeld, вошли аксессуары, сумки, чехлы и головные уборы.