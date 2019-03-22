Капсула Love Republic для куклы Барби

В честь 60-летия знаменитой куклы марка выпустила специальную коллекцию.

В этом году Барби отмечает 60-летие, в связи с чем компания Mattel не устает презентовать коллаборацию за коллаборацией. На этот раз свою линию для самой известной в мире куклы представила российская марка Love Republic. Капсула получила название Barbie by Love Republic и включает 28 вещей. Естественно, одной из главных тем коллекции стал розовый цвет. Найти вещи можно в избранных магазинах бренда.