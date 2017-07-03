Кара Делевинь для Glamour US. Август, 2017

Американская редакция журнала Glamour пригласила британскую супермодель и актрису стать одной из главных героинь нового номера.

1 / 12 Glamour US. Август, 2017























Взяв небольшой отпуск в киноиндустрии, Кара Делевинь снова активно снимается для журналов. Этим летом у супермодели вышло несколько классных съемок, одной из которых стал проект августовского номера американского Glamour. Кара по-прежнему верна платиновому цвету волос, но заметно отпустила длину. Снимал девушку в этот раз великий Патрик Демаршелье.