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Кара Делевинь (Cara Delevingne) (104)
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Артем Кузелев

Кара Делевинь для Glamour US. Август, 2017

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  • 03 Июля 201720:55
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Glamour

Американская редакция журнала Glamour пригласила британскую супермодель и актрису стать одной из главных героинь нового номера.

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  • Glamour US. Август, 2017

Взяв небольшой отпуск в киноиндустрии, Кара Делевинь снова активно снимается для журналов. Этим летом у супермодели вышло несколько классных съемок, одной из которых стал проект августовского номера американского Glamour. Кара по-прежнему верна платиновому цвету волос, но заметно отпустила длину. Снимал девушку в этот раз великий Патрик Демаршелье.

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