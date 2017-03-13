Кара Делевинь и Джейден Смит снимутся в любовной драме

Супермодель и молодой актер сыграют пару подростков в романтической драме с рабочим названием «Жизнь за год».

Кинокарьера Кары развивается очень быстро: только на этот год у супермодели и актрисы назначено три больших премьеры. Кроме того, в будущем году мы сможем увидеть мисс Делевинь в триллере Бена Бриенда, где она сыграет с Александром Скарсгардом.

На днях стало известно, что в настоящее время Кара занята в съемках подростковой любовной драмы «Жизнь за год». Картина станет экранизацией известного романа, в котором любовь молодых людей омрачена смертельной болезнью. На этот раз партнером Делевинь по съемочной площадке назначен Джейден Смит, который к 18 годам успел поучаствовать в нескольких успешных проектах. Режиссером фильма станет Митя Окорн, а стартуют съемки уже этой весной в Канаде.