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Кара Делевинь (Cara Delevingne) (110)
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Артем Кузелев

Кара Делевинь названа лицом новой коллекции Jimmy Choo

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  • 14 Ноября 201712:54
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Jimmy Choo

В сезоне осень-зима 2017/18 британская супермодель и актриса стала главной героиней обувного бренда.

Долгое время статус амбассадора марки сохранялся за Николь Кидман. Однако в съемках новой рекламной кампании актриса участия не принимал, ее сменила Кара Делевинь. Британская супермодель представила коллекцию Jimmy Choo сезона осень-зима 2017/18. Похоже, что марка решила работать с более молодой аудиторией, и даже сам стиль съемок стал заметно динамичнее.

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