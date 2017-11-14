Кара Делевинь названа лицом новой коллекции Jimmy Choo

В сезоне осень-зима 2017/18 британская супермодель и актриса стала главной героиней обувного бренда.

Долгое время статус амбассадора марки сохранялся за Николь Кидман. Однако в съемках новой рекламной кампании актриса участия не принимал, ее сменила Кара Делевинь. Британская супермодель представила коллекцию Jimmy Choo сезона осень-зима 2017/18. Похоже, что марка решила работать с более молодой аудиторией, и даже сам стиль съемок стал заметно динамичнее.