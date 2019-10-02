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Кара Делевинь (Cara Delevingne) (116)
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Артем Кузелев

Кара Делевинь – новое лицо ювелирной линии Dior

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  • 02 Октября 201910:23
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Dior, Бижутерия, украшения, драгоценности, Рекламные кампании

Парижский дом моды расширяет сотрудничество с британской манекенщицей.

Британская модель и актриса Кара Делевинь названа лицом новой коллекции Dior Joaillerie. В рамках сотрудничества модель, которая уже представляет косметические средства парижского дома, снялась в рекламе ювелирной линейки Rose des Vents, автором которой стал лондонский фотограф Аласдер Маклеллан. Масштабная кампания появится на разных носителях уже в октябре.

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