Кара Делевинь – новое лицо ювелирной линии Dior

Парижский дом моды расширяет сотрудничество с британской манекенщицей.

Британская модель и актриса Кара Делевинь названа лицом новой коллекции Dior Joaillerie. В рамках сотрудничества модель, которая уже представляет косметические средства парижского дома, снялась в рекламе ювелирной линейки Rose des Vents, автором которой стал лондонский фотограф Аласдер Маклеллан. Масштабная кампания появится на разных носителях уже в октябре.