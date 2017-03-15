Кара Делевинь опубликовала дебютный роман

На днях супермодель поделилась в своем Instagram, что в свет вышла ее книга, получившая название «Зеркало, зеркало».

Добившись успеха в модной индустрии, активно занявшись карьерой актрисы, Кара Делевинь не собирается останавливаться на достигнутом. На днях модель сообщила, что опубликован ее дебютный роман «Зеркало, зеркало». Сама Кара охарактеризовала книгу как «извращенную историю совершеннолетия», рассказывающую о подростковой любви.

Издатель Анна Валентайн, получившая права на книгу, рассказала о сотрудничестве с Делевинь: «Кара – очень интересный и сильный человек с потрясающим мнением и невероятным пониманием проблем, с которыми сталкиваются молодые люди сегодня. У нее огромное количество последователей, она всегда поддерживает их. Об этом она и хотела написать книгу, о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди сегодня. Это показалось мне очень интересным».