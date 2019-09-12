Кара Делевинь приняла участие в шоу Savage x Fenty

Кроме британской супермодели, в нью-йоркском показе марки Рианны поучаствовали сестры Хадид.

На днях Рианна представила в бруклинском «Барклайс-центре» перформанс новой коллекции своего бельевого бренда. Во время шоу была строго запрещена фото- и видеосъемка, однако 20 сентября видео с показа будет доступно на сервисе Amazon Prime Video. На подиум для Savage x Fenty вышли Кара Делевинь, Джиджи и Белла Хадид, Джоан Смоллс, Алек Уэк, Кристиан Комбс, Лаверн Кокс и другие знаменитости. Источником вдохновения для создания новой коллекции Рианне послужил стиль 1920-х годов.