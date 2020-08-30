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Кара Делевинь (Cara Delevingne) (120)
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Артем Кузелев

Кара Делевинь снимется в сериале о половой идентичности

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  • 30 Августа 202013:49
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne)

Британская актриса и модель станет главной героиней документального проекта BBC, посвященного вопросам пола и гендера.

О своей новой работе Кара Делевинь рассказала: «Я могу лишь представить, что это шоу значило бы для меня 14-летней, отчаянно пытающейся разобраться в своих чувствах. Если наш сериал поможет подросткам легче разговаривать с родителями на эту тему, то мы достигнем одной из ключевых целей проекта». Отмечается, что проект представляет собой шестисерийный документальный фильм с рабочим названием Planet Six. Во время съемок Делевинь пообщается с людьми, которые по-разному относятся к полу, гендеру и сексуальности, и поучаствует в экспериментах ведущих секс-лабораторий.

 
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