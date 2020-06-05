Кара Делевинь стала лицом прайд-коллекции Puma

Супермодель снялась в рекламной кампании капсулы спортивной марки, посвященной Месяцу гордости.

Спортивный бренд Puma представил капсульную коллекцию, посвященную ЛГБТК+ сообществу и Месяцу гордости. Лицом коллекции стала Кара Делевинь, снявшаяся для этого на самоизоляции. В капсулу From Puma with Love вошло 13 моделей, в их числе футболки, топы, худи, аксессуары и шлепанцы, украшенные радужной символикой. Бренд направит 20% от продаж в совместный фонд Кары Делевинь и Giving Back, поддерживающий ЛГБТК+ сообщество.