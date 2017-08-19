Вход
ADV
Интересно
Кара Делевинь (Cara Delevingne) (109)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кара Делевинь в каверстори Elle UK. Сентябрь, 2017

  • 108
  • 0
  • 19 Августа 201707:39
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Elle

Британская супермодель встречает новый сезон на обложке нового выпуска журнала Elle.

1 / 6
  • Elle UK. Сентябрь, 2017

Вернувшись к карьере модели, Кара Делевинь начала активно сниматься для модных изданий. Одной из главных фотосессий будущего месяца для девушки стал каверстори британской версии журнала Elle. На страницах издания, посвященного моде будущего, Кара появляется с очень короткой стрижкой в образах из актуальных коллекций. Снимал мисс Делевинь фотограф Кай Зи Фенг.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru