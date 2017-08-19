Кара Делевинь в каверстори Elle UK. Сентябрь, 2017

Британская супермодель встречает новый сезон на обложке нового выпуска журнала Elle.

1 / 6 Elle UK. Сентябрь, 2017











Вернувшись к карьере модели, Кара Делевинь начала активно сниматься для модных изданий. Одной из главных фотосессий будущего месяца для девушки стал каверстори британской версии журнала Elle. На страницах издания, посвященного моде будущего, Кара появляется с очень короткой стрижкой в образах из актуальных коллекций. Снимал мисс Делевинь фотограф Кай Зи Фенг.