Кара Делевинь в рекламе Puma. Весна-лето, 2017

Актриса и супермодель снова стала лицом инициативы Do You, которую в прошлом году запустил спортивный бренд.

1 / 2 Puma. Весна-лето, 2017



Спортивная марка Puma представила новый сезон рекламной кампании «Будь собой». Как и в прошлый раз, лицом инициативы была выбрана британская актриса и модель Кара Делевинь. По мнению бренда, эта кампания должна мотивировать женщин по всему миру на свершение смелых поступков. На снимках Кару можно увидеть в компании с детенышем крупной хищной кошки.