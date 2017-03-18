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Кара Делевинь (Cara Delevingne) (101)
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Артем Кузелев

Кара Делевинь в рекламе Puma. Весна-лето, 2017

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  • 18 Марта 201715:35
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Puma, Рекламные кампании

Актриса и супермодель снова стала лицом инициативы Do You, которую в прошлом году запустил спортивный бренд.

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  • Puma. Весна-лето, 2017

Спортивная марка Puma представила новый сезон рекламной кампании «Будь собой». Как и в прошлый раз, лицом инициативы была выбрана британская актриса и модель Кара Делевинь. По мнению бренда, эта кампания должна мотивировать женщин по всему миру на свершение смелых поступков. На снимках Кару можно увидеть в компании с детенышем крупной хищной кошки.

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