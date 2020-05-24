Кара Делевинь выступила в качестве режиссера

Британская супермодель сняла Кайю Гербер в клипе на новый трек певицы Rainsford.
Кара Делевинь постоянно пробует что-то новое и недавно дебютировала в качестве режиссера музыкального клипа. Супермодель сняла видео на трек Crying In The Mirror своей приятельницы, певицы Рэйни Куэлли. Главные роли в ролике достались юной модели Кайе Гербер и британскому актеру Греггу Салкину. Получилось очень даже талантливо.
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