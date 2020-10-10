Караоке FORTEПЬЯНО исполнилось три года

Столичное караоке FORTEПЬЯНО пользуется огромной популярностью у селебрити. Именно по этой причине каждое событие, проводимое здесь, собирает вместе медийных персон. Естественно, день рождения заведения не стал исключением.

Юлия Барановская, Митя Фомин, Рома Жуков, Ксения Новикова, Нодар Ревия, CYGO, Маша Вебер, группа «Сладкий сон», Гузель Хасанова и многие другие присутствовали на празднике в этот вечер. Музыканты исполнили собственные песни совместно с гостями. Вечеринка в стиле Lucky Stars порадовала всех присутствующих также, как и специальная шоу-программа от кабаре Le Rouge и #forteпьяноfamily.