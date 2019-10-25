Караоке ForteПьяно с размахом отметило второй День Рождения!

На днях караоке ForteПьяно собрало близких друзей на празднование Дня Рождения! Два года оно радует и развлекает жителей столицы в самом её сердце (Большой Путинковский 5). Здесь все только лучшее для дорогих гостей: весёлые вечеринки, качественный звук и огромная подборка треков для исполнения, невероятные шоу-программы, разнообразная винная карта и меню, поражающее изобилием, а также выступления звезд эстрады. Например, в День рождения поздравить ForteПьяно приехала волшебная SHENA? На входе встречали ходулисты и космический белый единорог, внутри угощали закусками и welcome drinks. А сама вечеринка в стиле CoSmic порадовала всех без исключения гостей, как и специальная шоу-программа от кабаре Le Rouge .