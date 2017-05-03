Карен Элсон в фотопроекте This Is Tiffany Magazine. Весна-лето, 2017

Британская фотомодель и певица стала главной героиней одного из фотопроектов свежего выпуска журнала This Is Tiffany.
Американский ювелирный дом пригласил эффектную британку стать одной из главных героинь свежего номера корпоративного издания. Весенне-летний выпуск This Is Tiffany Magazine радует студийной фотосессией, во время съемок которой Карен примерила роскошные украшения из новой коллекции Tiffany. Идеальным дополнением для ювелирных изделий стали наряды из актуальных модных коллекций. За созданием проекта отвечал фотограф Джейми Хоуксворт.
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