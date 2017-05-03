Вход
ADV
Интересно
Tiffany (32)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Карен Элсон в фотопроекте This Is Tiffany Magazine. Весна-лето, 2017

  • 339
  • 0
  • 03 Мая 201719:24
Сюжеты: Tiffany

Британская фотомодель и певица стала главной героиней одного из фотопроектов свежего выпуска журнала This Is Tiffany.

1 / 8
  • This Is Tiffany Magazine. Весна-лето, 2017

Американский ювелирный дом пригласил эффектную британку стать одной из главных героинь свежего номера корпоративного издания. Весенне-летний выпуск This Is Tiffany Magazine радует студийной фотосессией, во время съемок которой Карен примерила роскошные украшения из новой коллекции Tiffany. Идеальным дополнением для ювелирных изделий стали наряды из актуальных модных коллекций. За созданием проекта отвечал фотограф Джейми Хоуксворт.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru