Карин Ройтфельд покидает редакцию CR Fashion Book

Знаменитый стилист и редактор решила больше времени уделять другими проектами, а журнал оставить новому поколению.

Основательница журнала о моде CR Fashion Book объявила, что сократит свое участие в работе над изданием. Карин пока что не сообщает, кто возглавит редакцию, однако сама намерена меньше курировать работу, а также стилизовать меньшее количество съемок. Говоря о причинах, пробудивших ее принять такое решение, Ройтфельд сказала, что хочет сосредоточиться на других проектах, в том числе и собственном креативном агентстве CR Studio.