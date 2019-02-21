Вход
ADV
Интересно
Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) (43)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Карин Ройтфельд покидает редакцию CR Fashion Book

  • 118
  • 0
  • 21 Февраля 201919:47
Сюжеты: Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld)

Знаменитый стилист и редактор решила больше времени уделять другими проектами, а журнал оставить новому поколению.

Основательница журнала о моде CR Fashion Book объявила, что сократит свое участие в работе над изданием. Карин пока что не сообщает, кто возглавит редакцию, однако сама намерена меньше курировать работу, а также стилизовать меньшее количество съемок. Говоря о причинах, пробудивших ее принять такое решение, Ройтфельд сказала, что хочет сосредоточиться на других проектах, в том числе и собственном креативном агентстве CR Studio.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru