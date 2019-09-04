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Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) (49)
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Артем Кузелев

Карин Ройтфельд приедет в Москву в качестве эксперта

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  • 04 Сентября 201923:10
Сюжеты: Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld)

В будущую среду, 11 сентября, Карин в компании Данило Вентури и Кэролайн Раш выступит на мероприятии Moscow Fashion Summit.

11 сентября Московский экспортный центр организует в столице мероприятие Moscow Fashion Summit. Площадка соберет больше двадцати главных редакторов модных изданий, дизайнеров, журналистов и PR-специалистов. Состоится событие в Центре современного искусства «Винзавод».

Среди спикеров саммита заявлены основательница и редакционный директор СR Fashion Book и CR Men's Book, основательница CR Studio Карин Ройтфельд, директор Polimoda Данило Вентури, генеральный директор Британского совета моды Кэролайн Раш, президент Conde Nast Россия Анита Гиговская, а также основательница и владелица КМ20 Ольга Карпуть. Гости встречи смогут поучаствовать в обсуждениях ключевых проблем модной индустрии.

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