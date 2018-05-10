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Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) (41)
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Артем Кузелев

Карин Ройтфельд расширяет географию CR Fashion Book

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  • 10 Мая 201811:04
Сюжеты: Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld)

Знаменитый стилист и редактор объявила о запуске японской версии своего журнала.

На днях Карин Ройтфельд сообщила, что дела ее компании идут в гору и позволяют расширить географию журнала CR Fashion Book. С осени этого года издание будет выходить и в японской версии, а работа над созданием первого номера ведется уже около года. Кроме того, редактор добавила, что формат издания будет больше, хотя по содержанию он будет совпадать с основной версией. Главное отличие будет заключаться в наличие оригинальной обложки (героиня первого номера – Лили-Роуз Депп) и эксклюзивного материала. Все материалы будут переведены на японский язык.

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