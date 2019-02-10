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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (265)
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Артем Кузелев

Карин Ройтфельд создаст коллекцию для марки Karl Lagerfeld

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  • 10 Февраля 201910:53
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld)

Знаменитая стилистка и главред собственного журнала выпустит капсульную коллекцию в соавторстве с Карлом Лагерфельдом.

Работать в качестве дизайнера для Карин Ройтфельд не впервой. Талантливая стилистка, тонко чувствующая моду, уже сотрудничала с маркой Uniqlo, и коллаборация имела успех. В Карин создаст коллекцию для одноименного бренда Карла Лагерфельда. Капсула получила название The Edit by Carine Roitfeld и будет представлена в сентябре. О новом проекте Ройтфельд сообщила немного, зато рассказала о своих отношениях с Карлом: «Лагерфельд – один из самых умных, изобретательных и творческих людей, которых я когда-либо знала. После всех этих лет Карл все еще не называет меня Карин – только мадам Ройтфельд».

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