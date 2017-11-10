Карл Лагерфельд нарядит елку для отеля Claridge

Роскошный отель объявил о начале рождественского сезона, выбрав дизайнера для своей елки.

В этом году владельцы Claridge решились на рождественскую коллаборацию с Карлом Лагерфельдом. Легендарный дизайнер станет автором убранства елки, открытие которых для многих обозначает начало предпраздничной поры. Увидеть творение Карла, вдохновленное детскими воспоминаниями, можно будет в холле отеля утром 22 ноября.

До этого Claridge сотрудничали с такими знаковыми фигурами, как Марк Ньюсон, Кристофер Бейли, Доменико Дольче и Стефано Габбана и многие другие.