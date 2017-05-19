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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (244)
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Артем Кузелев

Карл Лагерфельд продает чучело своей кошки

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  • 19 Мая 201721:55
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Теперь каждый может приобрести мягкую игрушку в виде одной из самых знаменитых кошек в мире, имеющую 142 тысячи фолловеров в социальных сетях.

Эксцентричный Карл Лагерфельд решил поделиться с миром любовью к своей кошке Шупетт. Теперь поклонники дизайнера и многочисленные подписчики его питомца в социальных сетях могут позволить себе приятную и пушистую компанию. С 23 мая игрушку, которая является максимально точной копией Шупетт, можно приобрести за 420 фунтов стерлингов в онлайн-магазине StyleBop. Выпущен ограниченный тираж в 2000 экземпляров.

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