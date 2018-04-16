Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Карл Лагерфельд снова ненавидит всех

  • 144
  • 0
  • 16 Апреля 201819:36

В интервью журналу Numero креативный директор Chanel проехался неуважительными отзывами по моделям и коллегам по цеху.

Кажется, во время интервью для нового выпуска издания Numero Карл Лагерфельд потерял связь с реальностью и в очередной раз позволил себе озвучить очень неприятные и неполиткорректные вещи. Для начала дизайнер проехался по моделям и проблеме харрасмента:

– Я где-то читал, что сегодня нужно спрашивать модель, удобно ли ей стоять и позировать. Ну это просто перебор! Что касается обвинений в адрес бедняжки Карла Темплара (креативный директор журнала Interview), я не верю ни единому слову. Девчонка пожаловалась, что он пытался стянуть с нее штаны, и человека немедленно отстранили от работы, где он всегда был востребован. Это невероятно. Если не хочешь снимать штаны, не надо становиться моделью! В монастыре для тебя всегда найдется место.

Затем досталось и парням-манекенщикам, которых Карл назвал тупыми, добавив, что мужская мода его не интересует. Отповедь коллегам по цеху тоже имела место. Отвечая на вопрос о том, с кем бы он отправился на необитаемый остров – Вирджилом Абло или Симоном Портом Жакмю, дизайнер заявил, что лучше покончит с собой.

Почему Лагерфельд все еще является авторитетом индустрии и по-прежнему пользуется всеобщим уважением, остается загадкой.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru