Карл Лагерфельд снова ненавидит всех

В интервью журналу Numero креативный директор Chanel проехался неуважительными отзывами по моделям и коллегам по цеху.

Кажется, во время интервью для нового выпуска издания Numero Карл Лагерфельд потерял связь с реальностью и в очередной раз позволил себе озвучить очень неприятные и неполиткорректные вещи. Для начала дизайнер проехался по моделям и проблеме харрасмента:

– Я где-то читал, что сегодня нужно спрашивать модель, удобно ли ей стоять и позировать. Ну это просто перебор! Что касается обвинений в адрес бедняжки Карла Темплара (креативный директор журнала Interview), я не верю ни единому слову. Девчонка пожаловалась, что он пытался стянуть с нее штаны, и человека немедленно отстранили от работы, где он всегда был востребован. Это невероятно. Если не хочешь снимать штаны, не надо становиться моделью! В монастыре для тебя всегда найдется место.

Затем досталось и парням-манекенщикам, которых Карл назвал тупыми, добавив, что мужская мода его не интересует. Отповедь коллегам по цеху тоже имела место. Отвечая на вопрос о том, с кем бы он отправился на необитаемый остров – Вирджилом Абло или Симоном Портом Жакмю, дизайнер заявил, что лучше покончит с собой.

Почему Лагерфельд все еще является авторитетом индустрии и по-прежнему пользуется всеобщим уважением, остается загадкой.