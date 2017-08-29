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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (247)
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Артем Кузелев

Карл Лагерфельд создаст коллекцию обуви для Vans

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  • 29 Августа 201712:24
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Креативный директор дома Chanel разработает капсульную коллекцию, посвященную знаковым моделям обуви марки Vans.

На днях Карл Лагерфельд сообщил своим фолловерам в Instagram, что в последнее время был занят работой над совместным проектом с маркой Vans. Как оказалось, для бренда демократичной обуви дизайнер готовит целую капсульную коллекцию, которая увидит свет уже в этом году. Пока что о коллекции известно лишь, что в нее войдут шесть вариаций на тему знаковых моделей Vans.

Также недавно была анонсирована капсула одноименного лейбла Лагерфельда и парижского дома Chanel. Коллекция увидит свет уже 7 сентября этого года и включит не только одежду, но и обувь. Презентация состоится на модной ярмарке Bread & Butter в Берлине за несколько дней до релиза.

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