Карл Лагерфельд создаст костюмы для балета

Дизайнер станет художником по костюмам в постановке с Дианой Вишневой в Париже.

После рождения сына Диана Вишнева готова вернуться на сцену Американского театра балета. Однако новый сезон для 42-летней балерины начнется с торжественного открытия нового сезона Парижской национальной оперы. Здесь Диана появится в постановке Охада Наарина Bolero. Спонсором балета стал дом моды Chanel, а костюмы для него разработает сам Карл Лагерфельд.