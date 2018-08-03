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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (258)
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Артем Кузелев

Карл Лагерфельд создаст костюмы для балета

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  • 03 Августа 201811:20
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Дизайнер станет художником по костюмам в постановке с Дианой Вишневой в Париже.

После рождения сына Диана Вишнева готова вернуться на сцену Американского театра балета. Однако новый сезон для 42-летней балерины начнется с торжественного открытия нового сезона Парижской национальной оперы. Здесь Диана появится в постановке Охада Наарина Bolero. Спонсором балета стал дом моды Chanel, а костюмы для него разработает сам Карл Лагерфельд.

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