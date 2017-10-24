Карли Клосс и Джиджи Хадид для Vogue US. Ноябрь, 2017

Одни из самых популярных в мире моделей появились в большом фотопроекте американского Vogue.

1 / 18 Vogue US. Ноябрь, 2017



































Ноябрьский выпуск американского Vogue приятно удивляет масштабной фотосессией с участием Карли Клосс и Джиджи Хадид. Девушки примерили спортивные и динамичные образы перед объективом фотографа Грега Харриса. Компанию Карли и Джиджи составили такие звезды индустрии, как Ханна Фергюсон, Тейлор Хилл, Грейс Элизабет, Палома Элссер, Эшли Грэм, Ральф Соффран, Кайя Гербер, Грейс Хартцель и другие.