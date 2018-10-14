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Артем Кузелев

Карли Клосс – новая ведущая шоу «Проект Подиум»

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  • 14 Октября 201815:22
Сюжеты: Карли Клосс (Karlie Kloss)

После ухода из проекта Хайди Клум и Тима Гана продюсеры наконец определились с кандидатами на замену.

Новой ведущей и исполнительным продюсером реалити-шоу станет супермодель Карли Клосс. Ее соведущими «Проекта подиум» станут победитель четвертого сезона Кристиан Сириано, экс-главред журнала Teen Vogue Элейн Уэлтрот и дизайнер Брэндон Максвелл. С новой командой зрители увидятся в будущем году в 17 сезоне шоу.

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