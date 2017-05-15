Карли Клосс в фотосессии Vogue China. Июнь, 2017

Свежий номер китайской версии Vogue радует глаз студийной съемкой с участием американской супермодели.

1 / 8 Vogue China. Июнь, 2017















До выхода бумажной версии журнала еще пара недель, но редакция китайской версии Vogue уже опубликовала в сети одну из ключевых съемок номера. В июне наряды из актуальных коллекций на страницах Библии моды представляет Карли Клосс. Американская супермодель предстала перед объективом Роя Этриджа, чтобы продемонстрировать тренд на авангард и преувеличенные объемы.