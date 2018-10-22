Карли Клосс вышла замуж

Избранником американской супермодели стал Джошуа Кушнер, с которым Карли встречалась шесть лет.

На днях в Нью-Йорке прошла торжественная церемония бракосочетания 26-летней супермодели Карли Клосс и 33-летнего бизнесмена Джошуа Кушнера. Влюбленные встречались с 2012 года и этим летом решили узаконить свои отношения. Об избраннике Карли известно, что Джошуа – младший брат бизнесмена Джареда Кушнера, старшего советника Дональда Трампа и мужа Иванки Трамп. Казалось бы, свадьба должна была пройти с помпой и размахом, однако торжество оказалось скромным: на церемонии присутствовали всего лишь 80 гостей. Для свадьбы Карли выбрала наряд, созданный по заказу мастерами ателье Dior.