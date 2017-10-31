Карта Ленинграда на брюках Celine

Парижский дом моды выпустил модель брюк, которые украсил принтом старой карты Ленинграда.

Французский дом Celine опубликовал на своем сайте лукбук коллекции текущего сезона. Поклонники Фиби Фило тут же обратили внимание на модель шелковых укороченных брюк с необычным принтом. Как оказалось, дизайнер использовала старую карту еще советского Ленинграда и Ленинградской области. Стоимость модели составляет 2,5 тысячи евро.