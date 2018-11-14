Картины Вячеслава Зайцева на выставке в Библиотеке искусств

В Москве открылась экспозиция живописи и графики российского модельера.

В начале ноября в рамках общегородской акции «Ночь искусств 2018» в Москве открылась выставка «Экзерсис». Экспозиция расположилась в выставочных залах Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова и представляет живописные и графические работы Вячеслава Зайцева. Всего здесь можно увидеть более художественных 70 работ, созданных дизайнером в последние годы. Увидеть картины можно до 20 декабря 2018 года.