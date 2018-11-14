Вход
ADV
Интересно
Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev) (266)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Картины Вячеслава Зайцева на выставке в Библиотеке искусств

  • 64
  • 0
  • 14 Ноября 201813:24
Сюжеты: Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev)

В Москве открылась экспозиция живописи и графики российского модельера.

В начале ноября в рамках общегородской акции «Ночь искусств 2018» в Москве открылась выставка «Экзерсис». Экспозиция расположилась в выставочных залах Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова и представляет живописные и графические работы Вячеслава Зайцева. Всего здесь можно увидеть более художественных 70 работ, созданных дизайнером в последние годы. Увидеть картины можно до 20 декабря 2018 года.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru